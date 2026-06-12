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Pożar busa na S2, zamknięty tunel i 10 kilometrów korka

auto
Pożar busa na POW
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Na trasie S2 doszło do pożaru samochodu typu bus. Tunel POW w kierunku Terespola był zamknięty. Utworzył się długi korek.

Informację o pożarze przed wjazdem do tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy potwierdził nam Jacek Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Pożar wybuchł w komorze silnika. Dwie osoby opuściły pojazd przed naszym przybyciem. Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej. Tunel w kierunku Terespola jest całkowicie zamknięty - powiedział około godziny 15 strażak.

O utrudnieniach w tym miejscu ostrzegała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie powstało około godz. 14:50. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz."- podała GDDKiA.

Przed godziną 16 GDDKiA poinformowała o zakończeniu utrudnień. "W wyniku zdarzenia utworzył się zator około 10 km" - przekazano w komunikacie.

Korek na S2, Warszawa

Korek na S2, Warszawa
Korek na S2, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Marek
Korek na S2, Warszawa
Korek na S2, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Marek
Źródło: tvnwarszawa.pl
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