"Atak był silny i zmasowany". Szkodnik zniszczył dęby w parku nad obwodnicą

Na nowo powstałym fragmencie parku nad tunelem obwodnicy ogrodnicy z Zarządu Zieleni zaobserwowali "atak" chrząszcza, ogłodka dębowca (Scolytus intricatus) na ośmiu dębach szypułkowych. "Drzewa osłabione silnym stresem przesadzeniowym często są łatwym celem dla szkodników wtórnych, które takie drzewa chętnie zasiedlają. Niestety atak był silny i zmasowany, co doprowadziło do szybkiej śmierci drzew" - wyjaśnił Zarząd Zieleni w mediach społecznościowych.

Dęby w parku nad POW zaatakował szkodnik Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa/Facebook

Jak ogłodek dębowiec niszczy drzewa? Szkodnik ten drąży tunele, odcina dopływ substancji odżywczych, co powoduje, że drzewo umiera. "Obecnie nie ma dostępnych, skutecznych i bezpiecznych środków do zwalczania tego szkodnika u drzew, które już zostały zasiedlone" - zaznaczono we wpisie.

Pojawią się nowe

W trosce o zdrowie pozostałych drzew i ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodnika, ogrodnicy planują usunąć w najbliższym czasie wspomniane osiem dębów. Ich miejsce, jesienią tego roku, zajmą nowe drzewa.

"Monitorujemy sytuację, aby móc szybko zareagować na ewentualne nowe przypadki zasiedlenia przez szkodnika. Obecnie pozostałe drzewa są intensywnie nawadniane, a na ich pniach zastosowano naturalny, testowy środek odstraszający, który ma pomóc w zapobieganiu zasiedlenia przez chrząszcze" - wyjaśnił Zarząd Zieleni.

Jednocześnie zapewnił, że dokłada wszelkich starań, aby chronić park nad Południową Obwodnicą Warszawy i jego roślinność.

"Badania wspomnianych drzew zleciliśmy specjalistycznej jednostce, Instytutowi Badawczemu Leśnictwa. Eksperci w dziedzinie fitopatologii i entomologii IBL wykonali ekspertyzy, na podstawie których podjęliśmy działania. W cały proces włączony jest również nasz zespół dendrologów" - dodał Zarząd Zieleni.