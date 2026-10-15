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Ursus

Flakka w mieszkaniu. Antyterroryści weszli w kombinezonach

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Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu i akcja antyterrorystów
Źródło wideo: KRP Warszawa I, CBŚP
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I
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Policja zlikwidowała laboratorium narkotykowe, w którym produkowano substancję psychoaktywną, zwaną flakką lub zombie. Antyterroryści w kombinezonach weszli do mieszkania w warszawskim Ursusie i zatrzymali dwóch mężczyzn.

Policjanci ze śródmiejskiej komendy od kilku miesięcy pracowali nad sprawą wytwarzania niebezpiecznego narkotyku a-PVP, znanego również jako flakka lub zombie. To silnie działająca i szczególnie niebezpieczna substancja psychoaktywna, której wytworzenie wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Groźna substancja wytwarzana w mieszkaniu

"Czynności wykonane przez śródmiejskich kryminalnych i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziły ich do mieszkania na terenie warszawskiego Ursusa. Z analizy zebranych materiałów wynikało, że w lokalu wytwarzana jest groźna substancja. W trakcie realizacji zatrzymali dwóch obywateli Polski w wieku 27 i 23 lat" - przekazał w komunikacie oficer prasowy śródmiejskiej policji aspirant Jakub Pacyniak.

Ci sami policjanci znaleźli w mieszkaniu narkotyk a-PVP oraz sprzęt, służący do wytwarzania substancji.

Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia

"Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty wytworzenia znacznej ilości narkotyków. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a sąd przychylił się do tego wniosku" - zaznaczył aspirant Pacyniak.

Podejrzanym grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn odpowie również za udzielanie narkotyków i groźby karalne. Wcześniej w tej sprawie policjanci zatrzymali trzy inne osoby, wobec których również zastosowano środki zapobiegawcze. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaNarkotyki
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