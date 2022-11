Zjechał z drogi, uderzył w słup, dachował w rowie. Zmarł w szpitalu

W Wygodzie Smoszewskiej, na drodze numer 62 doszło do wypadku. 68-letni kierowca suzuki zjechał z drogi, uderzył w słup i dachował w rowie. Zmarł w szpitalu.

Do wypadku doszło około godziny 11 na drodze numer 62 w gminie Zakroczym. - Kierujący pojazdem marki Suzuki - 68-latek z powiatu Płońskiego - z nieustalonych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni, następnie uderzył w słup oraz ogrodzenie jednej z posesji. Jego pojazd dachował w rowie - poinformowała podkomisarz Joanna Wielocha z komendy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Policjantka dodała, że na miejscu była prowadzona reanimacja i mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala. - Niestety pomimo tego, że reanimacja się powiodła, to pacjent, który został zabrany do szpitala zmarł - przekazała Wielocha.