Kolejny długi sierpniowy weekend wiąże się ze zmianami w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. 14 sierpnia na Stadionie Narodowym odbędzie się mecz o Superpuchar UEFA. 15 sierpnia to dzień defilady z okazji święta Wojska Polskiego. Niektóre linie zostaną zawieszone, inne pojadą zgodnie ze świątecznym harmonogramem.

W środę, 14 sierpnia, Warszawski Transport Publiczny będzie funkcjonował według rozkładów dnia powszedniego, z wyjątkiem metra, gdzie obowiązywał będzie rozkład piątkowy, z kursami nocnymi z 14 na 15 sierpnia.

W godzinach 14-15 zamknięte będą dla ruchu kołowego dwa warszawskie mosty: Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Od godziny 18 zamknięta zostanie cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (w tym "stara" ulica Wybrzeże Kościuszkowskie, prowadząca nad tunelem). Jezdnia zachodnia Wisłostrady będzie nieczynna od mostu Łazienkowskiego w kierunku południowym, do ulicy Gagarina. Utrudnienia są związane z przygotowaniem to czwartkowej defilady wojskowej.

Gdy zamknięte zostaną dwa mosty, pięć linii autobusowych: 100, 160, 190, 409 i 500 zmieni swoje trasy – autobusy nie będą przejeżdżały przez Wisłę. Tramwaje będą jeździły przez most Śląsko-Dąbrowski (linie 20, 26, 73, 74, T) oraz most Gdański (linie 6, 28, 70, 71, 74, 78) jednak nie będą się zatrzymywać, co oznacza, że nieczynne będą przystanki Wybrzeże Helskie oraz Most Gdański.

"W przypadku wyłączenia także ruchu tramwajów (decyzję o tym podejmują służby) tramwaje będą kursowały na skróconych trasach – nie przejadą przez Wisłę" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Nieczynne będą też ulice, m. in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Te utrudnienia potrwają do godziny 18 w czwartek, 15 sierpnia.

W tym czasie trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

15 sierpnia (czwartek) autobusy linii dziennych, tramwaje i metro pojadą zgodnie ze świątecznym harmonogramem, a nocne autobusy – zgodnie z weekendowym. Zawieszone zostaną linie 126 i 800.

Zmiany w rozkładach jazdy

Natomiast 16 sierpnia, czyli w piątek, autobusy dzienne, tramwaje oraz metro będą jeździły zgodnie z sobotnim rozkładem, z wyjątkiem linii: 2, 138, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 500, 502, 504, 509, 514, 520, 521, 523, 525, 705, 709, 710, 719, 724, 735, 739, 742, 743, L13, L27, L28, L30 (kursujących według rozkładów specjalnych) i autobusu 126 (w części kursów dojedzie on do przystanków Polfa).

Dodatkowo, zawieszone zostaną linie 121, 171 i 409, a w godzinach szczytu na trasy wyjadą autobusy linii 331, 401 (na trasie Ursus Niedźwiadek – Metro Służew) i 402. Autobusy nocne pojadą zgodnie z harmonogramem weekendowym.

Tego dnia na trasy wyjadą też zabytkowe pojazdy Warszawskich Linii Turystycznych – 100, 36 i T.

W weekend 17 i 18 sierpnia w WTP będą obowiązywały standardowe rozkłady dla tych dni. W sobotę zawieszone zostanie kursowanie autobusów 121 i 171.

Ratusz przestrzega, że w tych dniach wprowadzane będą także zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu WTP związane z meczem o Superpuchar UEFA pomiędzy Realem Madryt a Atalantą Bergamo (środa 14 sierpnia) oraz uroczystościami z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.

