W systemie jest 411 stołecznych skrzyżowań. Dołączą kolejne

Sieć kamer i czujników tworzących Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ZSZR) z roku na rok rozrasta. Obecnie obejmuje już w sumie 411 warszawskich skrzyżowań. Drogowcy zapowiadają rozszerzenie systemu na kolejne lokalizacje.

Zarząd Dróg Miejskich przypomniał w komunikacie, że system działa od jesieni 2008 r. "Powstał po to, by uporządkować i kontrolować ruch w nadzorowanym obszarze, zapewnić priorytet pojazdom komunikacji publicznej i informować użytkowników dróg o zdarzeniach drogowych. Gdy uruchamiano system, na jego liście znajdowało się 37 skrzyżowań: w ciągu Wisłostrady od mostu Gdańskiego do al. W. Witosa i w Al. Jerozolimskich od ronda Waszyngtona do pl. Zawiszy" - wskazują drogowcy.

ZSZR powiększał się z każdym rokiem. "W 2022 r. w jego poczet weszło 16 kolejnych, m.in. cztery zebry wytyczone wokół ronda Dmowskiego oraz skrzyżowania ul. M. Kasprzaka z Płocką i al. Prymasa Tysiąclecia" - wylicza ZDM. W ciągu 15 lat rozrósł się aż 11-krotnie i obecnie obejmuje 411 miejsc.

Jak to działa?

Drogowcy podkreślają, że na skrzyżowaniach objętych systemem ruch uległ poprawie. "W ciągu doby przejeżdża na nich więcej samochodów niż wcześniej - szacujemy, że od 10 do 20 proc. To efekt zmniejszonej liczby zatrzymań samochodów na światłach. Kluczem jest tu działający na znacznym obszarze ZSZR algorytm Sitraffic MOTION. Reagując na bieżąco tak kieruje podłączonymi do systemu sygnalizacjami, aby przepuszczonych zostało jak najwięcej aut" - wyjaśnia ZDM.

Na podstawie danych, które zbiera z detektorów zamieszczonych na ulicach i skrzyżowaniach, algorytm szacuje w jakim stopniu wzmożeniu ulegnie ruch w danej lokalizacji. "Za pomocą złożonych algorytmów sterowania co 3 minuty generuje możliwe do uruchomienia programy sygnalizacji, odpowiednie do przewidzianej sytuacji na ulicy. Polega to na obliczaniu długości cyklów, jakie powinny obowiązywać, aby zapewnić jak najlepszą przepustowość na danym ciągu skrzyżowań (wyliczane są też inne parametry odpowiedzialne sterowanie ruchem na skrzyżowaniu)" - tłumaczą działanie systemu drogowcy. "Wygenerowane programy system na bieżąco analizuje, po czym wybiera do wdrożenia taki, który – w oparciu o zebrane dane – najlepiej się sprawdzi, czyli pozwoli na przejazd większej ilości pojazdów na zaczynającym się przepełniać skrzyżowaniu. Programy zmieniane są co 5-15 minut w zależności od natężenia ruchu" - czytamy w komunikacie.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem obejmuje już ponad 400 lokalizacji ZDM

Będą kolejne lokalizacje

ZDM zdradza też dalsze plany rozwoju ZSZR. "W systemie znajdzie się 14 skrzyżowań w ciągu al. Niepodległości. Pracujemy nad remontem sterujących tam ruchem sygnalizacji i dostosowaniem ich do działania w akomodacji i koordynacji. W tym celu przygotowujemy projekty organizacji ruchu, które zostaną zatwierdzone przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym" - poinformował zarząd.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl