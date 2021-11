Zemdlała w autobusie, kierowca podjechał przed szpital, do środka zanieśli ją strażacy

Niecodzienna akcja ratunkowa, w którą zaangażował się nie tylko kierowca autobusu, ale także wezwani na miejsce strażacy. Pomogli przetransportować pacjentkę do szpitala, gdy ta zemdlała.

Jak przekazał Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, do sytuacji doszło około godziny 14 w okolicy placu Trzech Krzyży. - Chodzi o linię numer 166. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.44. Pasażerka autobusu zasłabła, a w pobliżu nie było dostępnych zespołów pogotowia. Kierowca zjechał do szpitala Orłowskiego i my przenieśliśmy kobietę na izbę przyjęć. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy strażaków - przekazał nam Łukasz Płaskocisńki ze stołecznej straży pożarnej.