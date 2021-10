Zderzenie z udziałem skutera na Puławskiej. "Kierowca samochodu oddalił się"

Na Puławskiej doszło do zderzenia skutera z autem. - Kierowca samochodu oddalił się - przekazała policja.

Jak poinformował po godzinie 8 Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, do zdarzenia doszło na Puławskiej, pomiędzy aleją Lotników i aleją Wilanowską.

Irmina Sulich z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazała z kolei, że policjanci informację o zdarzeniu otrzymali o godzinie 7.30. - Doszło do zderzenia kierującego skuterem z samochodem osobowym. Do szpitala została przewieziona jedna osoba. To kierujący jednośladem - wskazała policjantka. I dodała: - Kierowca auta osobowego oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji. Trwają czynności w kierunku ustalenia jego tożsamości.