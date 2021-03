Zderzenie na Pradze Północ. Jedno auto wjechało w przystanek

Na Pradze Północ doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden z nich wypadł z jezdni i wjechał w przystanek autobusowy.

O zdarzeniu pierwszy poinformował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Potwierdziła to stołeczna policja. - Około godziny 10.50 na wysokości ulicy Targowej 2 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych: toyoty i jaguara. Jeden z nich wjechał w przystanek autobusowy, ale nie uszkodził go - przekazała Gabriela Putyra z KSP.