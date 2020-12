Kolizja i utrudnienia na S8. "Kierowca ma przy sobie dużo gotówki i nie potrafi wyjaśnić jej pochodzenia"

Do zdarzenia doszło na wysokości ulicy Dywizjonu 303, w kierunku na Poznań. - Ciężarówka zderzyła się z osobowym fordem. Na miejscu jest policja, było też pogotowie ratunkowe i straż pożarna, ale nikomu nic się nie stało. Kierowca forda siedzi w radiowozie - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. Jak dodaje, samochody stoją już na pasie awaryjnym. - Ford ma urwane koło z amortyzatorem, więc musi zostać zabrany przez lawetę. Miejsce zabezpiecza służba drogowa, więc jest lekkie spowolnienie w ruchu, ale niewielkie. Największe utrudnienia były tuż po zdarzeniu, kiedy auta blokowały jeden z pasów - zaznacza Zieliński.

Większa ilość gotówki w aucie

- Faktycznie, kierowca forda ma przy sobie większą ilość gotówki. Policjanci będą ustalać, co to za pieniądze. Trzeba to zweryfikować z informacjami, które podaje kierowca - potwierdza Tomasz Oleszczuk z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.