Zderzenie na S2. "Auto warte kilkaset tysięcy do kasacji"

Trzy samochody zderzyły się na trasie S2. Jak zwraca uwagę nasz reporter, porsche warte kilkaset tysięcy, nadaje się już tylko do kasacji. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w tym miejscu.

Do zderzenia doszło na trasie S2 między węzłami Opacz a Konotopą.

- Na lokalnym pasie zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i jedno dostawcze. Toyota stoi pierwsza, potem jest iveco, a na tył dostawczaka najechało porsche panamera. I wygląda na to, że to warte kilkaset tysięcy auto nadaje się już tylko do kasacji - zwraca uwagę reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.