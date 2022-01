Skręcał w lewo, wjechał wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Nagranie

Według autora, do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 16 na rogu Radiowej i Szadkowskiego na Bemowie.

Na nagraniu widać jak kierowca srebrnego auta skręca w lewo z Radiowej, w kierunku Szadkowskiego lub do zawrócenia. Nie zwraca jednak uwagi na nadjeżdżający tramwaj i dochodzi do zderzenia, po którym samochód obraca się wokół własnej osi i zatrzymuje na przeciwległym pasie ruchu, odwrotnie do kierunku jazdy.