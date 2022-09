"Mam nadzieję, że ten kierowca zobaczy film i zrozumie, jak dużo zaryzykował, a nic nie zyskał"

Kierowca mercedesa wyprzedził tuż przed przejściem dla pieszych, przez które przechodziły dwie kobiety. Tylko po to, żeby zatrzymać się kilkanaście sekund później na zamkniętym przejeździe kolejowym. Niebezpieczną sytuację w Rembertowie zarejestrował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

- Jechałem w kierunku przejazdu kolejowego, nie więcej niż 50 kilometrów na godzinę. Jest to wąska ulica, wzdłuż biegnie chodnik, są też przejścia dla pieszych, a po obu stronach jezdnia jest zabudowana - opisuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Nagle wyprzedził mnie, jadący z dużą prędkością, kierowca mercedesa. Zrobił to tuż przed przejściem dla pieszych, przez które przechodziły dwie kobiety. Nie wiem, co ten kierowca miał w planach, bo chwilę później i tak musiał się zatrzymać na przejeździe kolejowym. Rogatki były akurat zamknięte - zastanawia się nasz reporter.