Moment wypadku na wylotówce uchwycony kamerą samochodową. Policja: jeden z kierowców oddalił się

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło na Wale Miedzeszyńskim. Został zablokowany przejazd w kierunku Otwocka.

Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszwa.pl, przekazał, że do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło przed skrzyżowaniem z Traktem Lubelskim. - Wał Miedzeszyński został zablokowany w kierunku Otwocka. Doszło do zderzenia mercedesa z audi. Ten drugi samochód stanął tyłem do kierunku jazdy. Na miejscu są straż pożarna i policja - poinformował nasz reporter.