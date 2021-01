Cztery auta zderzyły się na Przyczółkowej. Jedno z nich jest zmiażdżone

Do wypadku doszło około godziny 9.25 na odcinku Przyczółkowej pomiędzy aleją Wilanowską i ulicą Vogla. - Doszło do zderzenia czterech pojazdów. Uczestniczyły w nim osobowe: porsche, volkswagen i jeep oraz samochód ciężarowy volvo. Wszyscy kierowcy zostali przebadani pod kątem trzeźwości. Byli trzeźwi - informuje Monika Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Dwie osoby zostały poszkodowane. - Do szpitala zabrany został kierowca porsche oraz pasażer z volkswagena - dodaje policjantka.