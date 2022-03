100 km/h na Grochowskiej, silnik kilkadziesiąt metrów dalej, zginęła 19-latka. Wyrok: półtora roku więzienia

Zatrzymał się na torowisku

Wyrok sądu pierwszej instancji: dwa lata

Kiedy Łukasz K. wrócił do zdrowia, usłyszał zarzuty. Groziło mu 12 lat więzienia. Na pierwszej rozprawie nie przyznał się do winy. Stanowczo zaprzeczał, że był pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. Ostatecznie sąd pierwszej instancji skazał go na dwa lata więzienia, orzekając, że pod wpływem środków odurzających nie był. "Zebrane w sprawie dowody nie potwierdzają, by oskarżony w czasie zdarzenia znajdował się pod wpływem środka odurzającego. Nie przejawiał on żadnych zachowań wynikających z zażycia substancji psychoaktywnej" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

"Jest to granica umowna i wywiedziona w oparciu o dane statystyczne, nieodnosząca się do faktycznych zachowań danego kierującego. Regulacje prawne w Polsce nigdy nie odwołały się do tej kategorycznie określonej granicy, choć taką zastosowano w odniesieniu do alkoholu. Dlatego należy dokonać wykładni językowej przepisów art. 178 § 1 k.k. Zwrot pod wpływem wskazuje, że dana osoba prezentuje zachowania, na które wpływ ma fakt, że zażyła środka odurzającego, gdyż ten, oddziałując na jej ośrodkowy układ nerwowy, wpływa na funkcje jej mózgu i prowadzi np. do zaburzenia postrzegania czy świadomości lub pobudzenia motorycznego. Będą to więc zachowania odbiegające od normy. Określenie po użyciu wskazuje, że dana osoba użyła środka podobnie działającego do alkoholu (np. środka odurzającego czy substancji psychotropowej), ale nie prezentuje na skutek tego, zachowań odbiegających od normy, choć ślady użycia tego środka nadal w jej organizmie pozostają" - stwierdził sąd.