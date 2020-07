Jechał tuż za 186, wyłączył prąd we wraku. Taksówkarz i ratownicy nagrodzeni za akcję na S8

Robert Sobolewski był jedną z pierwszych osób, które ruszyły na pomoc pasażerom autobusu linii 186, który spadł w czwartek z trasy S8. On i ratownicy medyczni uczestniczący w akcji ratunkowej zostali wyróżnieni przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Gdy doszło do wypadku przy moście Grota-Roweckiego na trasie S8, pan Robert jechał swoją taksówką za autobusem linii 186, który uderzył w bariery i wypadł z drogi. Połowa pojazdu znalazła się na wiadukcie, a pozostała część spadła z estakady. - Zatrzymałem się od razu po lewej stronie tego przegubu, który został na górze. Tam, zaraz przy nim, jest główny bezpiecznik prądu, więc pierwsze co, to wyłączyłem prąd w autobusie i pobiegłem z drugiej strony otworzyć drzwi - relacjonował w rozmowie z reporterem TVN24. - Otworzyłem drzwi nogą i pomogliśmy ludziom wysiadać, było tam może z 8-9 osób - dodał. Później zbiegł na dół estakady i ruszył na pomoc innym poszkodowanym.