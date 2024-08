Po weekendzie drogowcy wrócą na most Poniatowskiego. Będą utrudnienia

Pod koniec lipca drogowcy dokończyli wymianę dylatacji na lewym pasie wiaduktu mostu Poniatowskiego . Roboty dotyczyły północnej jezdni między PKP Powiśle a Wisłostradą. Podczas prac pas był całkowicie zamknięty, nie obowiązywał też buspas. Był to pierwszy etap prac, które obejmują wszystkie pasy. Roboty zaplanowali jednak tak, aby na 1 sierpnia można było korzystać z całej szerokości mostu.

W czwartek odbyły się w Warszawie dwa duże wydarzenia – obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz koncert Taylor Swift na Stadionie Narodowym. Otwarcie wszystkich pasów było więc istotne. Zwłaszcza pod kątem koncertu. Często po imprezach na stadionie most jest zamykany dla ruchu pojazdów, aby uczestnicy wydarzeń mogli nim przejść pieszo do centrum. "Nie inaczej było w miniony czwartek. Mamy również świadomość, że w tym tygodniu – w piątek i sobotę – czekają nas jeszcze dwa koncerty na Narodowym. I to również uwzględniliśmy podczas planowania wymiany dylatacji na prawym pasie. Dlatego też roboty rozpoczniemy dopiero w poniedziałek, 5 sierpnia" - zapowiedział Zarząd Dróg Miejskich.