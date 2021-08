Weekendowe utrudniania: duże zmiany na Bemowie, prace na Woli i na Targówku

W piątek późnym wieczorem budowniczowie metra otworzą przejazd wschodnią jezdnią Powstańców Śląskich przez skrzyżowanie z Górczewską - zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego. Zamknięty będzie za to wjazd z Księcia Janusza. W weekend trasy zmienią z kolei tramwaje kursujące Obozową, a utrudnienia czekają też kierowców i pasażerów na rondzie Żaba.

Kończą się już utrudnienia związane z budową drugiej linii metra na Bemowie. W piątek, 27 sierpnia, o godzinie 22 przejezdna będzie już wschodnia jezdnia Powstańców Śląskich przy skrzyżowaniu z Górczewską. Kierowcy jadący od strony Połczyńskiej będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu: do skrętu w lewo, jazdy prosto i skrętu w prawo. Za skrzyżowaniem dostępne będą dwa pasy ruchu oraz lewoskręt w ulicę Bolkowską.

Trzy pasy ruchu dostępne będą także po drugiej stronie Powstańców Śląskich, z tym, że do piątku 10 września, w związku z wymianą konstrukcji jezdni, na wysokości przystanku tramwajowego jezdnia będzie zwężona.

Dobra wiadomość czeka też pasażerów komunikacji miejskiej. Już wieczorem w piątek autobusy linii nocnych N01, N42 i N43, a od soboty, autobusy linii dziennych 112, 171, 190, 523 i Z10 jadące w stronę Bielan wrócą na "swoją" jezdnię i przystanki w tych samych miejscach, co przed budową metra. Przywrócony zostanie także przejazd dla tramwajów. W sobotę, 28 sierpnia, demontowany będzie rozjazd umożliwiający zmianę kierunku tramwajom linii 26 na wysokości Czumy. Tego dnia trasa tej linii zostanie skrócona do pętli Cmentarz Wolski.

Od niedzieli przestaną kursować autobusy linii zastępczej Z10 i tramwajowej 40, a na swoje stałe trasy wrócą tramwaje linii 10 i 26. Przywrócone zostaną przystanki przy bemowskim ratuszu. Na Powstańców Śląskich zostaną skierowane także tramwaje linii 13 i 23 oraz zastępczej linii autobusowej Z23. Te zmiany są związane z remontem torowiska na Obozowej i wyłączeniem tam ruchu tramwajowego.

Zamknięty wlot Księcia Janusza

Budowniczowie metra będą również pracować na Woli, gdzie naprawią nawierzchnię jezdnię ulicy w rejonie skrzyżowania z Księcia Janusza. Od piątku około godz. 21 zamknięty zostanie wlot Księcia Janusza w Górczewską. W związku z tym kierowcy jadący Olbrachta będą mogli tylko skręcić w lewo lub w prawo w Górczewską.

Objechać utrudnienia będzie można ulicami: Górczewską, Ciołka i Obozową. Do Księcia Janusza można będzie dojechać Brożka od strony Ciołka. W stronę Bemowa można będzie także dojechać, omijając utrudnienia: Elekcyjną do Wolskiej lub Deotymy do Dywizjonu 303. Na Górczewskiej zostanie utrzymany jeden pas ruchu dla potrzeb komunikacji miejskiej i dojazdu do centrum handlowego.

Obozowa zwężona w każdą stronę

To nie koniec utrudnień na Woli. W nocy z soboty na niedzielę, tramwajarze wyremontują torowisko na Obozowej pod wiaduktem alei Prymasa Tysiąclecia. W związku z pracami Obozowa od alei Prymasa Tysiąclecia do wiaduktów kolejowych zostanie zwężona do jednego pasa w każdą stronę. Utrudnienia potrwają do poniedziałku 20 września.

Zmienią się trasy tramwajów linii: 13, 20, 23, 24 które pojadą ulicą Wolską. Linia 13 do pętli Koło, 20 do Cmentarza Wolskiego, a 23 do Powstańców Śląskich i dalej po trasie. Tramwaje linii 24 w niedzielę, 29 sierpnia, będą kursowały jak linia 20, czyli aleją "Solidarności" i Wolską do Cm. Wolskiego, a od poniedziałku, 30 sierpnia, pojadą Młynarską i Obozową do przystanku przy Wawrzyszewskiej.

Na tory wyjadą tramwaje linii zastępczej 70, które będą kursowały od przystanku Boernerowo do przystanku Koło (ulicami: Kaliskiego – Lazurowa – Dywizjonu 303).

Podróżni będą też mieli do dyspozycji autobusową linię zastępczą Z23 (na trasie: Nowe Bemowo – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – Leszno – Okopowa – al. "Solidarności"). Kursowanie linii Z23 odbywać się będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

Prace na rondzie Żaba

Utrudnienia czekają też na rondzie Żaba, gdzie również będą pracować tramwajarze, którzy wymienią zwrotnicę od strony Starzyńskiego. Prace rozpoczną się tuż po północy w nocy z piątku na sobotę, z 27 na 28 sierpnia i potrwają do poniedziałku, 30 sierpnia, do godz. 4. Tramwaje linii 1 pojadą objazdem: most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża.

Prace będą prowadzone tylko na torowisku, ale dla bezpieczeństwa wygrodzone będą pasy ruchu w rejonie prowadzonych robót.

Autor:mp/r

Źródło: PAP