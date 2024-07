Sprawdzili kierowców przewozu osób, trzech musi opuścić Polskę

Skontrolowali 11 kierowców świadczących usługi z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Byli to obywatele Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Indii, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Ukrainy.

Jeden bez wizy, drugi z cofniętym zezwoleniem, trzeci z zastrzeżoną kartą pobytu

- Trzech z nich, obywatele Uzbekistanu, Indii i Azerbejdżanu, nie posiadało dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie naszego kraju. Jak ustalili na miejscu funkcjonariusze, Azerowi ponad rok temu skończyła się ważność polskiej wizy, Hindusowi natomiast zostało cofnięte zezwolenie na pobyt i pracę. Z kolei Uzbek okazał do kontroli węgierską kartę pobytu, która figurowała w systemach jako zastrzeżona – przekazuje w komunikacie Dagmara Bielec, oficer prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Muszą opuścić Polskę

Wszczęto wobec nich postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu do ojczyzny z orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw obszaru strefy Schengen na okres od roku do 18 miesięcy.