Zmiany na Ochocie i Żoliborzu: kilkadziesiąt nowych ulic jednokierunkowych

SPPN na Żoliborzu

Łączna długość ulic włączanych do strefy na Żoliborzu to około 59 kilometrów. ZDM wyznaczy na nich około 4,7 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Niektóre będą przeznaczone tylko dla mieszkańców - to miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Jak wyjaśniają drogowcy, są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych - w rozumieniu przepisów - stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie na Żoliborzu będzie na nich ponad 1,1 tysięcy dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców.