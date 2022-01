Najpierw wzmocnią, potem wyburzą. Zbliża się przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

"Wzmacniany jest wiadukt południowy, po którym odbywał się będzie ruch w obydwu kierunkach w trakcie rozbiórki i odbudowy pierwszego z przebudowywanych wiaduktów - północnego" - podają urzędnicy. I zapowiadają, że prace zakończą się na początku przyszłego tygodnia, by można było wprowadzić niezbędne zmiany w organizacji ruchu – zamknąć wiadukt północny i przerzucić ruch na obiekt południowy.

Rozbiórka wiaduktu północnego

Rozbiórka przęseł wiaduktu północnego trasy nad rondem Sedlaczka będzie z kolei wymagała zmian w organizacji ruchu w rejonie ronda. "Do robót rozbiórkowych północnego wiaduktu wykorzystywane będą koparki gąsienicowe wyposażone w gryzaki do betonu i cięcia zbrojenia. Przed rozbiórkami elementów żelbetowych rozbierana będzie jezdnia znajdująca się na wiadukcie. W tym celu użyte zostaną frezarki do nawierzchni mineralno–bitumicznych" - czytamy w komunikacie.