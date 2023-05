Rusza remont części ulicy Ratuszowej. Będą utrudnienia

Zmiany dla pieszych

Zmiany czekają także pieszych. Przejście przez Ratuszową zostanie zamknięte. Piesi - zgodnie z zapowiedziami urzędników - będą kierowani na drugą stronę ulicy i tymczasowy chodnik. Pasy na ulicy Namysłowskiej będą dostępne, ale przejście zostanie zwężone do niecałych dwóch metrów. Taka organizacja ruchu ma potrwać do niedzieli , 28 maja.

Zmiany dla korzystających z komunikacji miejskiej

30 maja na Ratuszową wjadą asfalciarze

Nocą 30 maja na skrzyżowaniu ulic Ratuszowej i Namysłowskiej - zgodnie z zapowiedziami ratusza - pojawią się asfalciarze, którzy zajmą się położeniem nowej nawierzchni. "Tym razem z ruchu zostanie wyłączone całe skrzyżowanie. Dodatkowo na jezdni ul. 11 Listopada - w kierunku ronda Żaba - nieczynny będzie lewy pas do zawracania w Ratuszową. Na jezdni w drugim kierunku (w stronę Namysłowskiej) od wjazdu do budynków ul. 11 Listopada 15A i B kierowcy pojadą wyłącznie pasem do skrętu w lewo w Kowieńską. Natomiast jadący Kowieńską w stronę 11 Listopada na skrzyżowaniu z ul. Środkową nie pojadą prosto. Do wyboru będzie wyłącznie skręt w lewo lub w prawo" - podają urzędnicy.