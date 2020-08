Elektryczny samochód potrącił mężczyznę na hulajnodze

Na Puławskiej doszło do zderzenia elektrycznego bmw z elektryczną hulajnogą. Jak podaje policja, kierujący jednośladem został zabrany do szpitala.

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński informuje, że do zderzenia doszło na zjeździe z ulicy Puławskiej w Dolinkę Służewiecką na jezdni w kierunku do centrum. - Samochód uderzył w hulajnogę na dobrze oznakowanym przejściu dla pieszych, bez sygnalizacji świetlnej - opisuje i precyzuje, że w zdarzeniu brała udział elektryczna hulajnoga i elektryczne bmw. - Hulajnoga częściowo znajduje się pod samochodem - zaznacza Zieliński

- Kierująca bmw wykonywała manewr skrętu w prawo, zaś drogą dla rowerów poruszał się mężczyzna na hulajnodze. Do zderzenia doszło, kiedy mężczyzna przejeżdżał przez przejście. Został on zabrany do szpitala - podaje Marta Słomińska z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.