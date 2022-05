Potrącenie 12-latka na przejściu dla pieszych. Chłopiec trafił do szpitala

Kierowca samochodu osobowego potrącił 12-latka na Pradze Północ. Chłopiec trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło na przejściu dla pieszych.

Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 17.21. Do wypadku doszło w alei "Solidarności" przy skrzyżowaniu z Targową. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do potrącenie pieszego na pasach. Kierowca samochodu marki Opel został przebadany pod kątem spożywania alkoholu, był trzeźwy - informuje Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, w wyniku potrącenia ranny został 12-letni chłopiec, do którego wezwano karetkę pogotowia. Nasz reporter ustalił, że przewieziono go do szpitala.