Tramwajarze poszerzą przystanki na Wolskiej. Burmistrz Woli pyta o likwidację lewoskrętu

Tramwaje Warszawskie poszerzą niebezpieczne i niewygodne przystanki na Wolskiej. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski obawia się skutków likwidacji lewoskrętu w Płocką, co będzie skutkiem potrzebnej inwestycji. Zarzuca też brak konsultacji z władzami i mieszkańcami dzielnicy. - Nie jest to droga zarządzana przez dzielnicę - odpowiada rzecznik tramwajarzy.

"Decyzja zapadła bez konsultacji z dzielnicą"

- Platformy są niestandardowo wąskie, a pełnią funkcję przesiadkową do metra. Ruch pieszy jest tu zatem ogromny, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa poszerzenie peronów wydaje się dobrym ruchem. Szkoda tylko, że decyzja, jak to zrobić, zapadła bez konsultacji z dzielnicą i mieszkańcami okolicy - powiedział Krzysztof Strzałkowski.

Zdaniem władz dzielnicy, gdyby rzeczywiście decyzja już zapadła, przekreślono by szansę na dyskusję o charakterze ulicy Wolskiej na tym odcinku. - Należałoby się zastanowić, jaką funkcję w przyszłości ma pełnić ta ulica. Czy ma pełnić rolę "przelotówki" przez miasto bez możliwości zawracania i skrętu w lewo, czy raczej ma ona służyć lokalnemu ruchowi - zauważył burmistrz Woli. - Już teraz ukształtowanie Wolskiej zachęca kierowców do szybszej jazdy, co przekłada się na zmniejszenie bezpieczeństwa i hałas w tym rejonie - dodał.

- To skrzyżowanie po uruchomieniu stacji metra Płocka w kwietniu 2020 roku stało się głównym węzłem przesiadkowym dla mieszkańców Woli i Bemowa. Liczba pasażerów korzystających ze stacji wzrosła w ciągu ostatniego roku o 40 procent. Przystanek tramwajowy został zbudowany dekady temu, jest wąski i dla wygody - i co ważniejsze, bezpieczeństwa pasażerów - trzeba go poszerzyć. Inwestycję realizujemy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego przy uzgodnieniu zarządcy Zarządu Dróg Miejskich, które zarządzają tą drogą oraz policji. Nie jest to droga zarządzana przez dzielnicę - przekazał rzecznik.