Radni chcą wielopoziomowego skrzyżowania, a plan je dopuszcza. "Upiorne wizje rodem z czasów Gierka"

"Upiorne wizje"

W komunikacie ratusza nie wspomniano jednak o dość zaskakującym rozwiązaniu komunikacyjnym, które dopuszcza na placu Zawiszy przyjęty przez radnych plan. Jak donosi "Gazeta Stołeczna", chodzi o przekształcenie placu w skrzyżowanie wielopoziomowe. Jak relacjonuje "Stołeczna", taki zapis pojawił się na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej. - Możliwość budowy tunelu pod placem Zawiszy, poszerzenie Alej Jerozolimskich - to coś, o co mieszkańcy zabiegają. To będzie wielki plus dla tego rejonu - mówił podczas sesji radny KO Paweł Lech.