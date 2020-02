Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zmiany w komunikacji i parkowaniu

O utrudnieniach poinformował Zarząd Transport Miejskiego. W piątek i sobotę między godziną 6 a 18 oraz w niedzielę w godzinach od 6 do 16 wyłączone z parkowania będą ulice: Królewska (odcinek plac Piłsudskiego – Marszałkowska), plac Teatralny, Ossolińskich, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Moliera, Canaletta, Fredry.

ZTM zaznaczył też, że w piątek i sobotę w godzinach od 6 do 18 jezdnia ulicy Królewskiej między Marszałkowską a Krakowskim Przedmieściem będzie zwężona o skrajne lewe pasy ruchu, zaś całkowicie wyłączone z ruchu będą ulice Krakowskie Przedmieście na odcinku od Królewskiej do Trębackiej i Wierzbowa (zakaz ruchu nie będzie dotyczył miejskich autobusów).

Z kolei w niedzielę, między 6 a 16 wyłączone z ruchu będą: plac Piłsudskiego, ulice Królewska na odcinku od Piłsudskiego do Marszałkowskiej, Krakowskie Przedmieście na odcinku od Królewskiej do Trębackiej, Wierzbowa, Mazowiecka na odcinku od Traugutta do Królewskiej, Focha i Moliera.