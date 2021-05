Mandaty nie wzrosły od ćwierć wieku. "Tak jakby dzisiaj używało się kaset VHS"

Nie zmienią się natomiast stawki mandatów. - W momencie ustalania stawek nie było o mnie na świecie, bo urodziłam się w 1998 roku. Od tamtej pory minął bardzo długi czas i zmieniło się prawie wszystko, oprócz jednej rzeczy. Są to stawki mandatów. To jest absurd, tak jakby do dzisiaj używało się kaset VHS zamiast Netflixa. Czas, żeby stawki mandatów przeszły do historii. Dzieli nas przepaść, miedzy Polską a zachodem - mówiła jedna z aktywistek Kamila Gołdyka.