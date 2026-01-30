Nie będą wysyłać identyfikatorów, bo "znaczna część" nie była odbierana

Identyfikatory wydawane przez ZDM nie będą już wysyłane Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

"Decyzja ta wynika z obserwacji praktyki ostatnich lat. Znaczna część przesyłek z identyfikatorami - mimo wysyłki - nie jest odbierana przez wnioskodawców i wraca do ZDM. W szczególności dotyczy to identyfikatorów typu C. Generuje to niepotrzebne koszty po stronie miasta" - wskazali stołeczni drogowcy.

I dodali: Identyfikatory wydajemy za darmo, a mimo to miasto dopłaca do ich wysyłki, nawet wtedy, gdy dokument nigdy nie trafia do odbiorcy.

Powrót do starych zasad

Wprowadzony w czasie pandemii model wysyłki identyfikatorów był jedynie tymczasowym udogodnieniem. Wcześniej identyfikatory trzeba było odbierać osobiście.

Jak będzie wyglądał odbiór identyfikatorów od 1 lutego 2026 roku?

"Dla wniosków złożonych od 1 lutego identyfikatory C5/10 (wjazd na teren stref 5- i 10-tonowych), C16 (ograniczenia godzinowe ruchu pojazdów ciężarowych), TK (wjazd na Trakt Królewski) i NC (poruszanie się w rejonie ulic: Chmielnej, Szpitalnej i Brackiej, które są wyłączone z ruchu i oznakowane znakiem typu B-1) będzie można odebrać tylko osobiście, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8–15, po wcześniejszym potwierdzeniu, że dokument jest gotowy. Informację o możliwości odbioru przekażemy emailem lub smsem po rozpatrzeniu wniosku" – wyjaśnił ZDM.

Kurierem za opłatą

Istnieje możliwość odebrania identyfikatora za pośrednictwem kuriera, jednak wymaga to wcześniejszej konsultacji z ZDM oraz pokrycia kosztów transportu przez osobę składającą wniosek.

W odpowiedzi na wprowadzone modyfikacje Zarząd Dróg Miejskich odświeżył opisy procedur oraz formularze wniosków. Katalog dostępnych dokumentów został rozszerzony o wzory upoważnień do odbioru oraz formularze zgłoszenia zagubienia lub zniszczenia identyfikatora. O nowych zasadach będą informować również pracownicy Zespołu Identyfikatorów i Zezwoleń, a informacje będzie można znaleźć także na stronie ZDM.

