Ulice

Nie będą wysyłać identyfikatorów, bo "znaczna część" nie była odbierana

Identyfikatory wydawane przez ZDM nie będą już wysyłane
Identyfikatory wydawane przez ZDM nie będą już wysyłane
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Od 1 lutego zmieniają się zasady odbierania identyfikatorów wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Trzeba będzie przyjść po nie osobiście. Drogowcy rezygnują z wysyłek, które kosztowały rocznie 40 tysięcy złotych.

"Decyzja ta wynika z obserwacji praktyki ostatnich lat. Znaczna część przesyłek z identyfikatorami - mimo wysyłki - nie jest odbierana przez wnioskodawców i wraca do ZDM. W szczególności dotyczy to identyfikatorów typu C. Generuje to niepotrzebne koszty po stronie miasta" - wskazali stołeczni drogowcy.

I dodali: Identyfikatory wydajemy za darmo, a mimo to miasto dopłaca do ich wysyłki, nawet wtedy, gdy dokument nigdy nie trafia do odbiorcy.

Powrót do starych zasad

Wprowadzony w czasie pandemii model wysyłki identyfikatorów był jedynie tymczasowym udogodnieniem. Wcześniej identyfikatory trzeba było odbierać osobiście.

Jak będzie wyglądał odbiór identyfikatorów od 1 lutego 2026 roku?

"Dla wniosków złożonych od 1 lutego identyfikatory C5/10 (wjazd na teren stref 5- i 10-tonowych), C16 (ograniczenia godzinowe ruchu pojazdów ciężarowych), TK (wjazd na Trakt Królewski) i NC (poruszanie się w rejonie ulic: Chmielnej, Szpitalnej i Brackiej, które są wyłączone z ruchu i oznakowane znakiem typu B-1) będzie można odebrać tylko osobiście, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8–15, po wcześniejszym potwierdzeniu, że dokument jest gotowy. Informację o możliwości odbioru przekażemy emailem lub smsem po rozpatrzeniu wniosku" – wyjaśnił ZDM.

Kurierem za opłatą

Istnieje możliwość odebrania identyfikatora za pośrednictwem kuriera, jednak wymaga to wcześniejszej konsultacji z ZDM oraz pokrycia kosztów transportu przez osobę składającą wniosek.

W odpowiedzi na wprowadzone modyfikacje Zarząd Dróg Miejskich odświeżył opisy procedur oraz formularze wniosków. Katalog dostępnych dokumentów został rozszerzony o wzory upoważnień do odbioru oraz formularze zgłoszenia zagubienia lub zniszczenia identyfikatora. O nowych zasadach będą informować również pracownicy Zespołu Identyfikatorów i Zezwoleń, a informacje będzie można znaleźć także na stronie ZDM.

Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa

Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa

Ursynów
Skontrolowali 125 reklam. 123 były nielegalne. Funkcjonują "w stanie faktycznej bezkarności"

Skontrolowali 125 reklam. 123 były nielegalne. Funkcjonują "w stanie faktycznej bezkarności"

Mateusz Mżyk

WhatsApp Video 2025-10-15 at 11
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego zostanie przebudowane
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

