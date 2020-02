"To tykająca bomba". Drogowcy obiecywali poprawę bezpieczeństwa na ulicy, mieszkańcy pytają o projekt

Jedna z najniebezpieczniejszych

Długa, prosta, przejścia bez świateł, dwa pasy ruchu z wyspami pośrodku. O ulicy Roentgena pisaliśmy po tragicznym wypadku na Sokratesa , ale już od 2015 roku ursynowski radny Paweł Lenarczyk walczy o to, by było tam bezpieczniej.

- Od lat dochodzi tu do potrąceń. Według oficjalnych statystyk policji od 2018 roku była to jedna ofiara śmiertelna i trzy osoby ranne – mówi radny.

I przytacza jeden z groźnych wypadków, do którego doszło na początku października na wysokości numeru 16. - Ranny został chłopiec wracający ze szkoły, samochód nie zatrzymał się przed przejściem. Dziecko miało poważne urazy głowy i leżało w szpitalu – opowiada Lenarczyk.

O innej ofierze przypominał w rozmowie z tvnwarszawa Rafał Buciak z Zielonego Mazowsza: - W czerwcu ubiegłego roku na Roentgena zginęła starsza kobieta. 91-latka szła do centrum onkologii . Jeden kierowca zatrzymał się przed przejściem, drugi zaczął go wyprzedzać.

Obiecywali poprawę

Według audytu bezpieczeństwa z 2017 roku – aż cztery z 16 najbardziej niebezpiecznych przejść na Ursynowie znajduje się właśnie przy Roentgena (na wysokości numeru 16 i przy skrzyżowaniach Roentgena z Pustułeczki, Makolągwy i Łukaszczyka). Wszystkie cztery dostały zero punktów w ocenie. Drogowcy wiedzą więc, że jest tam niebezpiecznie. Poprawę obiecali po wypadku na Sokratesa, kiedy to miasto na poprawę bezpieczeństwa na ulicach przekazało dziesięć milionów złotych. Ale od tamtego czasu o inwestycji cisza.

- To jest druga ulica Sokratesa, tykająca bomba. Kontaktują się ze mną mieszkańcy, którzy na co dzień odprowadzają przez Roentgena dzieci do przedszkola, są przerażeni – mówi Lenarczyk.