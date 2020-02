Jeden tramwaj zderzył się z furgonetką, drugi z radiowozem. Na tej samej ulicy

Na filmie z kamery zamontowanej w samochodzie Reportera 24 Michała, widać, że pierwsza kolizja to zderzenie samochodu osobowego z tramwajem. Oba pojazdy zablokowały tory w oczekiwaniu na służby.

Reporter 24 pojechał dalej. I na jego oczach, kilkaset metrów dalej, doszło do kolejnego zderzenia, co uwieczniła kamera. Radiowóz na sygnale wjechał pod tramwaj. Oba pojazdy jechały bardzo powoli, zderzenie nie było silne.

Do obu zdarzeń doszło około 15.30. - Pierwsze zgłoszenie to kolizja renault z tramwajem linii numer 13. Nikt nie został ranny. Drugie zdarzenie to kolizja oznakowanego radiowozu policji z tramwajem linii numer 27. W tym przypadku również nikt nie ucierpiał. Ruch tramwajów był zablokowany na pół godziny - informuje Magdalena Bieniak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.