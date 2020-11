Dwie kolizje w alei Armii Ludowej. W każdej brały udział trzy samochody

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, do kolizji doszło przed Placem Na Rozdrożu w kierunku Pragi. Samochody stały jednak na poboczu. - Pierwsze zdarzenie zostało zgłoszone po godzinie 14. Drugie miało miejsce kilkanaście minut później. Doszło do dwóch kolizji, w obu przypadkach były to po trzy samochody: fiat, volvo i audi. Nikt nie został poszkodowany, nie ma też utrudnień. Czynności wykonywane są na poboczu - mówiła Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej policji.