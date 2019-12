Dwa poważne zdarzenia na warszawskich ulicach. Dwaj kierowcy pijani

Do pierwszej z kraks doszło przy placu Bankowym, do drugiej - na skrzyżowaniu alei Prymasa Tysiąclecia i Wolskiej. W obu zdarzeniach brali udział kierowcy pod wpływem alkoholu.

Na placu Bankowym był reporter tvnwarszawa.pl Piotr Bakalarski. - Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Senatorskiej. Zderzyły się dwa samochody. Jeden ma uszkodzony przód karoserii, drugi tył - relacjonował. - Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej, policja oraz karetka - dodawał.

Informację o wypadku potwierdziła w rozmowie z tvnwarszawa.pl Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji. - Zderzyły się hyundai i opel. Wszystko wskazuje na to, że kierowca tego pierwszego był pod wpływem alkoholu. Nie udało się go przebadać alkomatem. Zostanie mu pobrana krew do badań - poinformowała policjantka.