Budowa tramwaju do Wilanowa. Zamkną fragment Gagarina

Tramwajarze szykują się do przebudowy kolejnego fragmentu sieci ciepłowniczej kolidującej z nową trasą do Wilanowa. Prace będą wiązały się ze zmianami w organizacji ruchu. W nocy z piątku na sobotę zamknięty zostanie fragment ulicy Gagarina. Autobusy pojadą objazdami.

Zamknięcie Gagarina nastąpi w nocy z 21 na 22 lipca na odcinku od skrzyżowania z Belwederską do ulicy Sułkowickiej. Będzie tu także wprowadzony zakaz parkowania. U zbiegu ze Spacerową i Gagarina kierowcy będą mogli przejechać Belwederską wyłącznie prosto – na jezdni będą dwa pasy ruchu, po jednym dla każdego z kierunków.

Zmiany w organizacji ruchu

Na ulicach Sułkowickiej i Nabielaka zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Sułkowicką będzie można przejechać od Gagarina do Belwederskiej, a Nabielaka w drugą stronę, czyli od Belwederskiej do Gagarina. Na obu ulicach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju. Wyjazd Tatrzańskiej na Nabielaka będzie możliwy wyłącznie w prawo – w stronę Gagarina.

W związku z toczącymi się pracami kierowcy korzystali do tej pory z tymczasowej jezdni po wschodniej stronie Belwederskiej. W nocy z 21 na 22 lipca do tej organizacji zostanie wprowadzona zmiana – otwarty będzie wlot w ulicę Nabielaka. Kierowcy jadący do centrum będą mogli skręcić w Nabielaka z jednego pasa ruchu. Dla jadących w stronę Wilanowa zostanie wyznaczony dodatkowy pas do skrętu w lewo w Nabielaka. Wjazd w ulicę Promenada i wyjazd z niej będą możliwe wyłącznie z pasa prowadzącego w kierunku Wilanowa.

Ulica Gagarina - organizacja ruchu UM Warszawa

Objazdy utrudnień wyznaczono ulicami: Gagarina, Czerniakowską i Chełmską.

Na skrzyżowaniu z Chełmską i Dolną, na czynnej jezdni ulicy Belwederskiej, będą dostępne: jeden pas do jazdy w stronę centrum oraz dwa pasy w przeciwnym kierunku – wspólny do jazdy prosto do Wilanowa i w prawo w Dolną oraz do skrętu w lewo w Chełmską.

Drugi etap prac

Drugi etap prac rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek, z 24 na 25 lipca. Wykonawca wspólnej inwestycji – kolektora Mokotowskiego-Bis i odnogi linii tramwajowej – wprowadzi zmiany na dalszym odcinku ulicy Gagarina. Kierowcy jadący z ulicy Nabielaka w kierunku Czerniakowskiej na wysokości skrzyżowania z Sielecką przejadą z jezdni południowej na nowo wybudowaną jezdnię północną. Ruch nadal będzie obywał się jednym pasem w każdym kierunku. Tuż przed Czerniakowską kierowcy wrócą na południową jezdnię. Stąd będą mieli cztery pasy do wjazdu na skrzyżowanie: jeden do skrętu w lewo w stronę centrum, dwa pasy do jazdy prosto oraz wyodrębniony prawoskręt.

Oba wloty ulicy Sieleckiej – północny i południowy – będą miały połączenie z Gagarina. Na każdym będzie jeden pas do skrętu w prawo i jazdy prosto, a drugi do skrętu w lewo. Piesi przekroczą Gagarina zebrą po jednej stronie skrzyżowania – bliżej Nabielaka. W związku ze skierowaniem ruchu na północną jezdnię Gagarina – nie będzie możliwości wjazdu na nią z Iwickiej od strony Chełmskiej. Organizacja ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Czerską się nie zmieni. Kierowcy i piesi będą się przemieszczać w ten sposób do końca września.

Tramwaj do Wilanowa - prace na Spacerowej UM Warszawa

Objazdy dla autobusów

Przez cały okres prac autobusy linii 131, 167, 168, 180, N31 i N81 będą kursowały ulicami, którymi wyznaczono objazd: Sułkowicką i Nabielaka. Przystanek Spacerowa 51 dla linii 116, 166, 501, 503, 519 i 522 zostanie przeniesiony – przed skrzyżowanie ulicy Belwederskiej z Gagarina i Spacerową. Będą na nim zatrzymywać się również linie 131, 167, 168, 180, N31 i N81 (nieczynny będzie przystanek Spacerowa 53).

Dodatkowo trasa autobusów linii nocnej N31 zostanie skrócona do pętli Wilanów. W zamian za to na ulice wyjadą autobusy zastępczej linii nocnej Z31. Będą one kursowały z pętli Sadyba ulicami: Wiertniczą, Przyczółkowa, Vogla, Sytą, zawrócą przy Glebowej i dalej Sytą, Metryczną, Bruzdową do Hoserów.

Tramwaj do Wilanowa

Tramwaj skróci czas przejazdu mieszkańców Wilanowa i sąsiadującej części Dolnego Mokotowa do centrum. Przejazd z Miasteczka Wilanów do stacji metra Centrum ma wynieść 25 minut. Budowana trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ulicy Gagarina i wzdłuż ulicy św. Bonifacego. Tory zostaną obsadzone zielonym rozchodnikiem.

Gotowe części inwestycji wykonawca będzie otwierał stopniowo. Po powrocie tramwajów na Puławską ulice Spacerowa i Goworka zostaną udostępnione dla ruchu jednokierunkowego aut. Tory w ciągu ulicy Gagarina będą gotowe na początku 2024 roku, a do połowy 2024 roku trasa tramwajowa do Wilanowa będzie gotowa do ruchu. Pozostaną do dokończenia roboty drogowe. Przed końcem 2024 roku zostanie oddany ostatni odcinek torów – odnoga trasy wzdłuż ulicy św. Bonifacego.

