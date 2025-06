Prace drogowe w trzech dzielnicach

Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: UM Warszawa

Dotychczas budowa nowego wiaduktu nie powodowała większych utrudnień w ruchu. W kolejnym etapie wykonawca inwestycji wybuduje kanalizację i przebuduje fragment ulicy Chełmżyńskiej przy Stelmachów, tak aby powstało połączenie ulicy z drogą prowadzącą do wiaduktu.

Z tego powodu w piątek, 13 czerwca około godziny 22 zostanie zamknięta ulica Chełmżyńska, pomiędzy Stelmachów a Chłopickiego. Wjadą tu tylko dojeżdżający do posesji. Objazd dla pozostałych kierowców zostanie poprowadzony ulicami Marsa, Żołnierską i Strażacką.

Autobusy linii 145 ominą zamknięty odcinek ulicy Chełmżyńskiej, jadąc Marsa, Żołnierską i Strażacką. Nocne N24 pojadą ulicami Marsa i Żołnierską. Pasażerów przewiozą autobusy linii zastępczej Z45. Z pętli PKP Olszynka Grochowska do przystanków Gontarska będą kursowały ulicami: Chłopickiego, Grochowską, Płowiecką, Marsa i Chełmżyńską. Linia 225 zostanie zawieszona.

Wiadukt ma być gotowy pod koniec tego roku

Stalowa konstrukcja wiaduktu jest już gotowa. Rozpoczęło się zbrojenie i szalowanie przęseł przyszłej przeprawy nad torami. Zbrojenie polega na układaniu stalowych prętów, które wzmocnią beton i zapewnią mu odpowiednią wytrzymałość. Szalowanie natomiast to przygotowanie specjalnych form, do których jeszcze w tym miesiącu wlewany będzie beton. Równolegle trwają prace przy wznoszeniu murów oporowych podtrzymujących nasypy drogowe prowadzące do wiaduktu. Intensywnie pracują też ekipy zajmujące się przebudową oświetlenia drogowego i instalacji podziemnych. Po północnej stronie torów powstaje rondo.

Na wiadukcie znajdzie się jezdnia z dwoma pasami ruchu, chodniki oraz droga dla rowerów. Dla osób z ograniczoną mobilnością powstaną pochylnie i windy. Działający dzisiaj przejazd przez tory zostanie zlikwidowany. Inwestycja jest realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wiadukt ma być gotowy pod koniec tego roku. Natomiast jeszcze w tym miesiącu jest planowane podpisanie umowy na tunel pod ulicą Marsa.

W weekend zamknięta będzie ulica Szyszkowa

W ramach prac naprawczych wykonawca remontu ulicy Szyszkowej we Włochach przeprowadzi frezowanie nawierzchni, ułoży nowy asfalt i namaluje pasy. Roboty rozpoczną się w piątek, 13 czerwca około godziny 22. Kierowcy wrócą tu w poniedziałek, 16 czerwca do godziny 4.

W tym czasie ulica Szyszkowa będzie zamknięta od Rebusowej do Działkowej. Wjadą tam tylko dojeżdżający do posesji. Objazd dla pozostałych kierowców będzie prowadził aleją Krakowską i dalej ulicami w gminie Michałowice: Pruszkowską, Parkową, Targową, Irysową, Czystą i Nową. Kierowcy mogą objechać utrudnienia także ulicą Łopuszańską.

Autobusy linii 220 dojadą tylko do ulicy Rebusowej.

Prace na Sosnkowskiego

W piątek, 13 czerwca o godzinie 22 miejscy drogowcy rozpoczną prace związane z frezowaniem ulicy Sosnkowskiego w Ursusie. Do poniedziałku, 16 czerwca do godziny 4 wyremontują odcinek pomiędzy ulicą Bodycha a Pużaka.

Objazdy został wyznaczone ulicami: Bodycha, Spisaka i Kompanii AK "Kordian" oraz Pużaka, Sławka, Dzieci Warszawy, Ryżową i Alejami Jerozolimskimi.

