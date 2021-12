Zderzenie na krajowej "7", dziecko wśród poszkodowanych

Na drodze krajowej numer siedem w Tarczynie doszło rano do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi w sumie pięć osób. Pomocy medycznej na miejscu udzielono dziecku i osobie dorosłej, ale - jak podała policja - ostatecznie nie wymagały one hospitalizacji.

Do zderzenia doszło około godziny 7.10 na 400. kilometrze krajowej "7". - Zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowało nimi łącznie pięć osób, w tym dwoje dzieci w wieku dziewięciu i jedenastu lat. Zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Pierwszej pomocy udzielają im strażacy na miejscu - mówił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Informacje potwierdził nam rzecznik piaseczyńskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Darmofalski: - Na 400. kilometrze krajowej "siódemki", w okolicach Tarczyna zderzyły się dwa auta - skoda i audi. Nie było osób poszkodowanych w zgłoszeniu, ale po dojeździe naszych zastępów na miejsce okazało się, że jednak są. Łącznie autami podróżowało pięć osób, w tym dwójka dzieci. Karetka została zadysponowana do jednej osoby dorosłej i jednego dziecka.

Ostatecznie jednak nikt nie trafił do szpitala. - Była to kolizja. Nikomu nic się nie stało, choć wyglądało groźnie. Na miejsce zostało wezwane pogotowie, ale - na szczęście - okazało się, że nie ma zagrożenia zdrowia poszkodowanych osób. Najprawdopodobniej doszło do nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez jeden z samochodów - przekazał później rzecznik piaseczyńskiej komendy Jarosław Sawicki.