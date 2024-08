Żołnierze zajmą Wisłostradę. Najpierw próba, potem defilada. Duże zmiany w ruchu

Przygotowania przy fontannach

Zmiana wart na placu Piłsudskiego

Próba i defilada na Wisłostradzie

W tym czasie będą zamknięte ulice: - Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się), jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina; - Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady; -Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się, a z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona); - Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się); - Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się); - Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się); - Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się); - Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się); - Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim); - Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się); - Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się); - Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się); - Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się); - Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się); - Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się); - Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się); - Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się); - Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady; - Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady; - Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady; = Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.