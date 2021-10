Bus, ciężarówka i samochód osobowy zderzyły się na DK50. Droga była zamknięta na czas lądowania helikoptera LPR

Na drodze krajowej numer 50 w Słabomierzu (powiat żyrardowski) doszło rano do zderzenia trzech pojazdów, którymi podróżowało łącznie kilkanaście osób. Służby podają, że dwie odniosły obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło przed godziną 7. na krajowej "50", w miejscowości Słabomierz. To odcinek trasy pomiędzy Żyrardowem a Mszczonowem. - Doszło do zderzenia samochodu osobowego, busa i samochodu ciężarowego. Pojazdami łącznie podróżowało 14 osób. Jedna z tych osób odniosła obrażenia - przekazał nam wstępne ustalenia Jarosław Belina z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.