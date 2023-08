Bus wypadł uderzył w ciężarówkę i wypadł z jezdni. Ranni

Jak podała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku doszło w miejscowości Potaszniki.

- Zdarzenie miało miejsce po godzinie 6. W zdarzeniu brał udział bus przewożący 10 osób. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym jedna zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostałe przetransportowano karetkami kołowymi - przekazał nam po godzinie 7 mł. bryg. Tomasz Biernacki ze straży pożarnej w Garwolinie. Jak dodał, działania służb na miejscu jeszcze trwają. - Do zdarzenia zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej - stwierdził.

Po godzinie 8 st. sierż. Anna Uniwersał-Stachniak z garwolińskiej policji przekazała najświeższe informacje. - W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy: ciężarowy marki Volvo, z naczepą oraz pojazd typu bus marki Mercedes. Na miejscu zdarzenia trwa jeszcze akcja ratunkowa, lądował śmigłowiec LPR. Na ten moment mamy 10 osób poszkodowanych. Są to wszystkie osoby podróżujące busem - poinformowała policjantka. Dodała, że policjanci ustalają jeszcze przyczyny zdarzenia. - Kierujący pojazdami byli trzeźwi - podsumowała.

Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się drogami lokalnymi. GDDKiA oszacowała, że utrudnienia mogą potrwać co najmniej do około godziny 10. - Prowadzimy objazdy od węzła Gończyce do węzła Górzno drogą serwisową - zaznaczyła st. sierż. Uniwersał-Stachniak.