Cysterna zderzyła się z autem służby drogowej. Dwie osoby ranne. Straż: cały ładunek wyciekł

Poważny wypadek w miejscowości Bocian (Mazowieckie) na trasie S17. Cysterna przewożąca paliwo zderzyła się ze stojącym na pasie awaryjnym samochodem służby drogowej. Dwie osoby są ranne. Oba auta leżą w rowie, doszło do rozszczelnienia jednej z komór cysterny.

Do wypadku doszło w miejscowości Bocian. Służby zostały zaalarmowane krótko po godzinie 18. - Z pierwszych informacji wynika, że samochód ciężarowy typu cysterna, zderzył się ze stojącym na pasie awaryjnym volkswagenem - powiedział Jarosław Florczak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Auto stojące na jezdni należało do służby drogowej. - Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. To kierowca samochodu ciężarowego oraz pasażer z volkswagena - zaznaczył Florczak.