Wypadek w Raszynie: auta zderzyły się na środku skrzyżowania, dwie osoby ranne

Rzeczniczka pruszkowskiej komendy Karolina Kańka potwierdziła, że po godzinie 11 policjanci otrzymali zgłoszenie o zderzeniu na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z Mieczysława Słowikowskiego. - Uczestniczyły w nim fiat i audi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to pierwsze auto poruszało się od Warszawy do Janek aleją Krakowską, natomiast ze skrzyżowania ze Słowikowskiego wyjeżdżało audi i doszło do zderzenia. Dwie osoby są ranne, zostały zabrane do szpitala - to pasażer fiata i kierująca audi - podała Kańka.