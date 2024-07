Pod Nowym Dworem Mazowieckim na wale przeciwpowodziowym spłonął samochód. Podróżowało nim dwóch sąsiadów, żaden nie chciał się przyznać do prowadzenia pojazdu. Policjanci ustalili, że 29-latek miał dwa promile alkoholu, a 38-latek ponad cztery. Dodatkowo młodszy z mężczyzn nie posiada prawa jazdy.

We wtorek, 16 lipca, po godz. 15 dyżurny nowodworskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w Nowym Secyminie doszło do pożaru auta. Policjanci pojechali we wskazane miejsce. W pobliżu wału przeciwpowodziowego na Wiśle, zastali spalonego opla.