Karambol na krajowej "50". Jedna osoba nie żyje, wielu rannych

Osiem pojazdów zderzyło się na drodze krajowej numer 50 w Mińsku Mazowieckim. Jak podaje policja w wypadku zginął kierowca tira, zaś sześć osób zostało zabranych do szpitali. Drogowcy informują aż o 11 rannych. Droga jest zablokowana, zostały wyznaczone objazdy.

Rzecznik mińskiej komendy Marcin Zagórski potwierdza, że przed godziną 18 na krajowej "50" w Mińsku Mazowieckim doszło do poważnego wypadku. - Na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kołbielskiej z Smoleńskiego doszło do karambolu z udziałem ośmiu pojazdów w tym ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, sześć osób zostało rannych, ale sytuacja na miejscu ciągle się zmienia - mówi policjant.

Podaje on też wstępne ustalenia przebiegu wypadku: - Kierowca ciężarówki najprawdopodobniej nie wyhamował i wjechał w pojazdy stojące na czerwonym świetle przed skrzyżowaniem. Następnie zjechał on na przeciwległy pas, tam zderzył się z dwoma samochodami i zjechał z drogi. W wyniku poniesionych obrażeń poniósł on śmierć na miejscu.