Kierowcy wjadą na przebudowaną jezdnię Trasy Łazienkowskiej

Nowa nawierzchnia jezdni Trasy Łazienkowskiej Źródło: UM Warszawa

W lutym został otwarty pierwszy z przebudowanych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską. Kierowcy jeżdżą nim w obu kierunkach, a przy Saskiej zmieniają jezdnię na tę prowadzącą w stronę Grochowa.

To się zmieni w piątek, 6 czerwca, około godziny 22. Wówczas ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na gotową nitkę alei Stanów Zjednoczonych, która zazwyczaj prowadzi do centrum.

Jadący w stronę Grochowa i Wawra, tak jak teraz, zmienią jezdnię na węźle z Wałem Miedzeszyńskim, a na właściwą stronę wrócą przy kanale Wystawowym. Nie zmieni się natomiast liczba i układ pasów ruchu.

W stronę Wawra będą dwa pasy: jeden ogólnodostępny i drugi zarezerwowany dla autobusów, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Do centrum będzie prowadził jeden pas.

Organizacja ruchu na Trasie Łazienkowskiej Źródło: Infoulice Warszawa

Połączenie z aleją Stanów Zjednoczonych odzyskają ulice Międzynarodowa i Saska – od strony Zwycięzców. Otwarty będzie także skręt w ulicę Urugwajską i wyjazd z niej na trasę. Nie będzie natomiast zjazdu z trasy na ulicę Saską w kierunku Gocławia.

Autobusy linii 411 pojadą nieco inaczej.

Trwa budowa drugiego wiaduktu

Pierwotnie w alei Stanów Zjednoczonych była planowana jedynie wymiana górnej warstwy nawierzchni, ale zły stan podbudowy jezdni wymusił rozszerzenie inwestycji. Z tego powodu zakończenie przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej planowane jest w lipcu 2026 roku.

Poza pracami przy jezdni trwa budowa drugiego wiaduktu nad ulicą Paryską. Widać już fundamenty, wykonywane jest zbrojenie i betonowane są pale pod przyszłą konstrukcję.

W weekend frezowanie Wóycickiego

Miesiąc temu drogowcy wyremontowali ulicę Wóycickiego pomiędzy Pułkową a Żubrową. W najbliższy weekend zajmą się jej drugim końcem, od Wólczyńskiej do Palisadowej. Frezowanie potrwa od piątku, 6 czerwca, od godziny 22 do poniedziałku, 9 czerwca, do godziny 4.

W tym czasie z ulicy Wólczyńskiej nie będzie można skręcić w Wóycickiego, a z ulic Burleska i Palisadowej wyjechać na Wóycickiego. Dla kierowców zostaną wyznaczone objazdy ulicami: Wólczyńską i Nocznickiego, aleją Witek i ulicą Pułkową do Wóycickiego lub Wólczyńską, Estrady, Trenów, Brukową i Pułkową do Wóycickiego.

Autobusy linii 250 zmienią swoją trasę, a 181 i 409 dojadą do tymczasowej pętli przy Cmentarzu Północnym, na parkingu po drugiej stronie Bramy Głównej.

Frezowanie ulicy Wóycickiego Źródło: Infoulice Warszawa