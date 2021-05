Kolizja na moście w Górze Kalwarii. Zderzyły się laweta i ciężarówka

Na drodze krajowej numer 50 w Górze Kalwarii doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jak poinformowała policja, nikomu nic się nie stało, ale były utrudnienia.

Do zderzenia doszło na odcinku trasy Góra Kalwaria - Kołbiel, w powiecie piaseczyńskim. - To kolizja lawety i samochodu ciężarowego. Nieprzejezdny jest most na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Góra Kalwaria. Nikomu nic się nie stało – przekazał nam rzecznik policji w Piasecznie Jarosław Sawicki. Później służbom udało się udrożnić część jezdni. - Jeden pas zajmują rozbite pojazdy, drugim - w kierunku Otwocka - policjanci przepuszczają kierowców – dodał Sawicki.