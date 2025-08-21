Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie

Bat na piratów drogowych? Będą nowe przestępstwa Źródło: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24

Kluczowe fakty: Najwięcej nowych fotoradarów zostanie zamontowanych w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim oraz mazowieckim.

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu odcinkowego pomiaru prędkości, CANARD będzie dysponował 114 takimi urządzeniami, które obejmować będą nadzorem ponad 670 kilometrów dróg.

47 systemów RedLight działających na skrzyżowaniach w 2024 roku zarejestrowało 60,5 tysiąca wykroczeń niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego, a te na przejazdach kolejowo-drogowych 12,3 tysiąca. Teraz zamontowanych zostanie 15 kolejnych.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) podpisało umowę z firmą Lifor sp. z o.o. na dostarczenie i zamontowanie 70 nowych fotoradarów - urządzeń TraffiStar SR390.

"Dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami. Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia" - podkreślono w komunikacie CANARD.

Lokalizacje, w których staną nowe fotoradary, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz policją.

"To miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa, spowodowane nadmierną prędkością niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli. Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wypadku. Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, ale i również obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch. Montaż kolejnych fotoradarów uspokoi ruch, zmieni zachowania kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - zapewniono.

Najwięcej fotoradarów zostanie zamontowanych w województwach: wielkopolskim (11), dolnośląskim (10) oraz mazowieckim (8).

Lokalizacja nowych fotoradarów na Mazowszu:

Błonie - droga krajowa numer 92

Grabina - droga krajowa numer 60

Goślice - droga krajowa numer 60

Mościbrody - droga krajowa 63/61

Rębowo - droga krajowa numer 50

Sierpc - droga krajowa numer 10

Słupno - droga krajowa numer 62

Zegrze - droga krajowa numer 61

Każda lokalizacja urządzenia poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.

Wykonawca będzie miał 71 tygodni na realizację umowy. W końcowej fazie odbiorów, nowe urządzenia zostaną zintegrowane z centralnym systemem funkcjonującym w CANARD. Dostawa i instalacja pierwszego urządzenia nastąpi nie później niż w terminie 50 tygodni. Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do lipca przyszłego roku.

"Wprowadzenie do kontroli nowych urządzeń i objęcie z ich wykorzystaniem nowych lokalizacji, to główny obszar realizacji projektu 'Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach', finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" - zaznaczono.

W ubiegłym roku 459 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało 719 158 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Średnie przekroczenie prędkości rejestrowane przez fotoradary w 2024 roku wynosiło 22 km/h.

Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 to blisko 240 tys. zł. Wartość zawartych umów na dostawę i montaż wszystkich 70 urządzeń wynosi 16 milionów 789 tysięcy 500 złotych.

CANARD posiada obecnie dwa fotoradary TraffiStar SR390. Jeden z nich zamontowano w Bytomiu na ul. Wrocławskiej, drugi natomiast w al. Jerozolimskich w Warszawie.

43 nowe odcinkowe pomiary prędkości

Projekt rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym aktualnie wchodzi w kolejny etap. CANARD podpisał umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Systemy UnicamVELOCITY 4 zostaną zamontowane na drogach ekspresowych i autostradach.

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - podano w komunikacie.

Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD. Nowe urządzenia obejmą nadzorem blisko 400 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad.

Na drogach będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Lokalizacje, w których będą odcinkowe pomiary prędkości - podobnie jak w przypadku fotoradarów - wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym. Firma będzie miała maksymalnie 76 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Najpierw przeprowadzi oględziny lokalizacji pod kątem możliwości technicznych zainstalowania urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Jeśli montaż urządzeń w którejś lokalizacji z listy podstawowej nie będzie możliwy, wykorzystana zostanie lokalizacja z listy rezerwowej.

Wykonawca po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ustaleniach z zarządcami dróg, będzie mógł rozpocząć prace. Będzie musiał doprowadzić przyłącza energetyczne, posadowić nowe bramownice gdy nie będzie możliwe wykorzystanie istniejącej już infrastruktury i zamontować kamery. Odcinki przejdą następnie wzorcowanie i legalizację.

Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 milionów złotych.

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 114 takimi urządzeniami, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości Źródło: PAP

Nowe lokalizacje na Mazowszu:

A2 – od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów

S8 – Ostrów Mazowiecka

S7 – od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska

S17 – Garwolin Zachód – Garwolin Południe

S2 – od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska

S7 – od węzła Radom Północ do węzła Wolanów

S8 – od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)

S8 – Nadarzyn

S8 – od węzła Opacz do węzła Puchały

Systemy RedLight na skrzyżowaniach i przejazdach drogowo-kolejowych

Następnych 10 skrzyżowań dróg krajowych zostanie objętych monitoringiem systemu RedLight. Urządzenia zostaną zamontowane również na pięciu przejazdach kolejowo-drogowych. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy, CANARD będzie prowadził kontrole na 60 skrzyżowaniach oraz 10 przejazdach kolejowo-drogowych.

Oceniając konieczność wprowadzenia stałej kontroli, brano pod uwagę m.in. charakter najbliższej okolicy, w tym bliskość szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury przeznaczonej dla pieszych czy transportu zbiorowego.

"Urządzenia dostarczy i zainstaluje VITRONIC EASTERN Europe sp. z o.o.. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną analizy możliwości technicznych montażu urządzeń w wytypowanych lokalizacjach. W przypadku braku możliwości wprowadzenia automatycznej kontroli na danym skrzyżowaniu lub przejeździe wykorzystana zostanie tzw. lista rezerwowa. Następnie wykonane zostaną prace instalacyjne, włączając w to niezbędne uzgodnienia z zarządcą drogi w zakresie możliwości wykorzystania przy instalacji urządzeń rejestrujących istniejącej infrastruktury, opracowania projektowe i instalacyjne. Wykonawca będzie musiał także uzyskać stosowne pozwolenia administracyjno-prawne, wykonać działające przyłącza energetyczne oraz przekazać zawartą umowę na dostarczanie energii elektrycznej" - poinformowano w komunikacie.

Wszystkie urządzenia uruchomione zostaną do połowy przyszłego roku, przy czym odbiór pierwszego nastąpi nie później niż do końca lutego 2026 roku. Koszt montażu pięciu systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym wyniesie blisko dwa miliony złotych, natomiast 10 systemów na skrzyżowaniach ponad 10,8 miliona złotych.

Kamery monitorujące skrzyżowanie śledzą tor poruszania się pojazdu i w przypadku niezastosowania się do zakazu wjazdu za sygnalizator rejestrują wykroczenie. Nagranie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, automatycznie zostaje przesłane Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Po analizie nagrania, do właściciela pojazdu ustalonego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysyłana jest dokumentacja zawierająca komplet informacji o wykroczeniu, w tym czas i miejsce jego popełnienia, czas jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła oraz zdjęcia zdarzenia.

47 systemów RedLight działających na skrzyżowaniach w 2024 roku zarejestrowało 60,5 tysiąca wykroczeń niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego. Najwięcej naruszeń zarejestrował system działający na skrzyżowaniu al. Puszkina i ul. Rokicińskiej w Łodzi (6,8 tysiąca), al. Pokoju i ul. Nowohuckiej (5 tysięcy) oraz ul. Tischnera i ul. Brożka w Krakowie (3,6 tysiąca).

Cztery systemy RedLight działające w ubiegłym roku na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrowały 12,3 tys. wykroczeń, w tym 5 tysięcy na ul. Cyrulików w Warszawie, 4,5 tysiąca na ul. Średzkiej i 2,2 tysiąca na ul. Szczecińskiej we Wrocławiu oraz 600 na ul. Piłsudskiego w Radomsku (system uruchomiony w lipcu).

Skrzyżowania i przejazdy z systemem RedLight – nowe lokalizacje na Mazowszu:

Kożuszki-Parcele – droga krajowa numer 92

