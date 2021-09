Tir rozbity, ładunek na jezdni. Karambol na obwodnicy Żyrardowa

Łącznie pięć pojazdów zderzyło się na krajowej "50" na obwodnicy Żyrardowa: trzy ciężarówki i dwa auta osobowe. Strażacy poinformowali, że do szpitala przewieziono dwie osoby.

- Dwie osoby trafiły do szpitala, ale nie mają poważnych obrażeń. Praca strażaków polega na usuwaniu skutków tego zdarzenia, do którego doszło na pasie przeznaczonym do wyprzedzania. Droga była w tym miejscu zablokowana. Na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp straży pożarnej - przekazał nam po godzinie 19 Jarosław Belina ze straży pożarnej w Żyrardowie.