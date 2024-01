Kiedyś spadł tu meteoryt, dziś mogą pochwalić się "słupkozą"

"W upalne popołudnie tuż przed godziną szesnastą dało się słyszeć głośny, świszczący szum dobiegający z okolic zenitu. Pracująca w tym czasie w polu mieszkanka Baszkówki, podnosząc głowę do góry, zauważyła jak dwieście metrów od niej ziemia wyleciała w górę. Zawołała ona swojego szwagra i jego syna. Mężczyźni znaleźli w ziemi dół o średnicy 1,5 metra, wokół którego utworzyły się kręgi. W dołku, na głębokości około 25 centymetrów znajdował się jeszcze lekko ciepły kamień" - czytamy na oficjalniej stronie urzędu gminy.

"Słupkoza" wzdłuż chodnika

Z czego miejscowość może zasłynąć dziś? Przejeżdżając ulicą Wierzbową reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński zauważył rząd słupków. Na zdjęciach Google Maps z 2013 roku widać, że wtedy chodnika jeszcze tu nie było. Ulicę przebudowano jesienią 2022 roku, pojawił się chodnik, a wraz z nim gęsto ustawione słupki. Co prawda niedaleko znajdują się domy, ale - jak opisuje Zieliński - będąc na miejscu pół godziny widział tylko jedną osobę. - To odludzie - mówi wprost. Mimo to, na odcinku około kilometra ustawiono słupki.