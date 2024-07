O zarzucie poinformowała w niedzielę Komenda Stołeczna Policji. Wcześniej, w sobotę, policja podała, że materiał w tej sprawie zostanie przekazany prokuraturze, która będzie decydowała o dalszych kierunkach postępowania, dodając, że jest jeszcze za wcześnie, by podawać przyczyny wydarzenia. W sprawie zatrzymano łącznie trzy osoby, to pracownicy pływalni. Wiązało się to z tym, że mieli oni bezpośredni dostęp do infrastruktury basenu. Następnie przeprowadzono z nimi czynności, w wyniku czego jeden z pracowników pływalni usłyszał zarzut. Chodzi o narażenie osób i pracowników basenu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, poprzez niewłaściwe dozowanie chloru.